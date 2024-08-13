نوبات الغضب القصيرة تؤثر على القلب.. 3 نصائح لازم تعرفها

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تؤدي نوبات الغضب القصيرة إلى إضعاف قدرة الأوعية الدموية على التمدد والانكماش، مما قد يضر بصحة القلب. وفي حين أن الغضب العرضي هو جزء طبيعي من الحياة، فإن نوبات الغضب المتكررة أو الشديدة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على قلبك. إن فهم العلاقة بين الغضب وصحة القلب أمر ضروري للوقاية من أمراض القلب وإدارتها وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

التأثير الفسيولوجي للغضب على القلب

ارتفاع معدل ضربات القلب

يخضع الجسم لعدد من التغيرات الفسيولوجية عندما تشعر بالغضب. يتم تحفيز استجابة "القتال أو الهروب"، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وإطلاق هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول. هذه التغييرات تهدف إلى حمايتك على المدى القصير، ولكن نوبات الغضب المتكررة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ضغط دم مرتفع

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي الغضب إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم. ويمكن أن تؤدي نوبات ارتفاع ضغط الدم المتكررة إلى إتلاف جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الشرايين ضيقة ومتصلبة بسبب تراكم اللويحات.

ارتفاع معدل ضربات القلب: أثناء الغضب، يرتفع معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ. ويمكن أن يؤدي الارتفاع المزمن في معدل ضربات القلب إلى إجهاد القلب والمساهمة في تطور عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب الأخرى.



هرمونات التوتر: يمكن أن يؤدي إطلاق هرمونات التوتر أثناء الغضب إلى التهاب الأوعية الدموية وتلفها بمرور الوقت. والتعرض المزمن لهذه الهرمونات يضر بصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

استراتيجيات لإدارة الغضب وحماية صحة القلب

تأمل

استخدم تقنيات الاسترخاء: يمكن لتقنيات مثل التنفس العميق والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي أن تساعد في إدارة الغضب وتقليل التوتر. يمكن أن يكون للممارسة المنتظمة لهذه التقنيات تأثير مهدئ على الجهاز القلبي الوعائي.

الحفاظ على نمط حياة صحي:

يعد اتباع نمط حياة صحي للقلب يتضمن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني منتظم والحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا بالغ الأهمية. لا تدعم هذه العادات صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تساعد أيضًا في إدارة التوتر والغضب بشكل أكثر فعالية.

الدعم المهني:

إذا كان التعامل مع الغضب أمرًا صعبًا، فمن المستحسن طلب المساعدة من متخصص في الصحة العقلية. يمكن أن يوفر العلاج والاستشارة استراتيجيات فعالة للسيطرة على المشاعر وتقليل تكرار وشدّة نوبات الغضب.



