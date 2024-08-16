كيف يسبب التوتر والقلق آلام الركبة؟ اعرف الرابط بينهما

كتبت مروة هريدى

نشعر جميعًا بالألم في وقت ما، ومع ذلك، فإن الألم المزمن الذي يستمر لأشهر وسنوات يمكن أن يؤثر على حياتنا، وفي حين أن آلام الركبة يمكن أن يكون لها مجموعة متنوعة من الأسباب مثل الإصابة أو الإفراط في الاستخدام، فهناك سبب آخر قد تتغافل عنه وهى مشاكل الصحة العقلية، حسبما أفاد موقع "تايمز اوف انديا".

لا يؤثر الضغط النفسي على الصحة البدنية والعقلية فحسب، بل إنه يشكل أيضًا عامل خطر للإصابة بألم الركبة المزمن (CKP)، والذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة، وفي حين يستطيع الإنسان التعامل مع الضغوط المؤقتة، التي تشكل جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية، فإن الضغوط المطولة قد تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، مما يؤدي إلى الألم المزمن، وقد أظهرت الدراسات أن الألم المزمن قد يكون مرتبطًا بمستويات أعلى من التوتر فضلًا عن زيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم.

ولا تؤدي هذه العوامل النفسية الاجتماعية إلى التسبب في الألم وتفاقمه فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تساهم في عملية تحويل الألم الحاد إلى ألم مزمن.

تأثير القلق على آلام الركبة المزمنة



يمكن أن يؤدي القلق إلى تفاقم الألم المزمن بعدة طرق، على النحو التالى:

أولاً، يمكن أن يؤدي التوتر في الواقع إلى تفاقم تجربة الألم لأنه يغير كيمياء المخ بطريقة قد تقلل من عتبة الألم في الجسم.

ثانياً، قد يؤدي القلق المفرط بشأن عتبة الألم إلى انخفاض الحركة والنشاط، ويؤدي هذا إلى تدهور الحالة البدنية وإضعاف العضلات، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الألم.

ثالثًا، يصبح الجهاز العصبي في الجسم متوترًا بسبب القلق، وهذا يسبب تغيرات جسدية بما في ذلك انقباض الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم مجموعة متنوعة من حالات الألم المزمن بمرور الوقت عن طريق التسبب في توتر العضلات وتشنجاتها.

كيفية تحسين صحة المفاصل لدعم صحتك العقلية:



بإمكانك تعزيز صحتك العقلية وصحة مفاصلك في نفس الوقت من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة:

يمكن لممارسة التمارين الرياضية واليقظة الذهنية واليوجا، أن تزيد من مرونة المفاصل وتقلل التوتر.

يمكن الحفاظ على صحة مفاصلك ومستويات التوتر لديك منخفضة من خلال اتباع تعديلات في نمط حياتك بما في ذلك الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، والإقلاع عن التدخين، وتطوير نظام تمارين يمكنك اتباعه على المدى الطويل.

تحدث إلى معالج أو صديق مقرب إذا اكتشفت أن التوتر أو القلق أو الاكتئاب يمنعك من ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. يمكن أن تفيد المشي الخفيف الذي يعزز الصحة العقلية مع الأصدقاء في صحتك البدنية والعاطفية.

دور وزن الجسم في صحة الركبة:



إدارة الوزن لحماية المفاصل تزيد السمنة من فرص إصابتك بعدد من الأمراض الخطيرة، مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تزيد من خطر الإصابة بمشاكل المفاصل واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي الأخرى في الركبة والورك، وقد أصبحت مشاكل الوزن التي تؤثر على العظام والعضلات والمفاصل منتشرة للغاية لدرجة أن أحد الأبحاث أظهر أن المرضى المصابين بالسمنة يشاركون في 33% من جراحات استبدال المفاصل.