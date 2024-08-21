لو بتنسى اللى بتقوله وأنت بتتكلم.. احذر هذه علامة على بعض الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

نسيان الكلام أثناء الحديث مع الآخرين يعد من الأمور التى يتعرض لها البعض وتسبب الحرج الشديد، وفى هذا التقرير نستعرض سبب نسيان الكلام أثناء الحديث هل هو ضغوط الحياة اليومية، أم أنه إشارة لوجود مرض كامن فى الجسم؟.

أكد الدكتور محمود جودة، استشارى المخ والأعصاب فى كلية طب الزقازيق، أن الشعور بالنسيان قد يكون علامة على نقص بعض العناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط المخ والذاكرة، مثل فيتامين ب 12، فيتامين د، وأوميجا 3، فعند نقصهم فى الجسم فهذا يزيد من فرص التعرض لصعوبة فى الذاكرة والتذكر.

وأوضح استشارى المخ والأعصاب أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للتعرض والإصابة بالنسيان أثناء الكلام، ومنها:

- الحرمان من النوم

عدم تنظيم النوم والسهر وعدم أخذ القسط اليومى الكافى منه ينعكس على وظائف المخ الإدراكية، ولذا يشعر الشخص بعدم القدرة على التركيز والتذكر ويتعرض للنسيان.

- الذئبة الحمراء

من أمراض الخلل المناعى التى يقوم خلالها الجهاز المناعى بمهاجمة أنسجة وخلايا الجسم، ولذا يمكن أن يمثل النسيان وضعف التركيز أثناء النقاش مع أحدهم أحد العلامات التحذيرية التى تعنى الإصابة بالذئبة بالإضافة إلى الشعور بالتعب وصداع الرأس الحاد والدوار والدوخة.

- بعض الأدوية

من ضمن الآثار الجانبية المصاحبة لتناول بعض الأدوية مثل فئة الأدوية للسيطرة على أعراض الذئبة الحمراء، أو علاجات آلام والتهاب المفاصل الروماتويدى.

- الآلام المزمنة

التعرض الشديد للألم الحاد يتسبب فى ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، ويعرض الشخص أيضا للنسيان أثناء الكلام.

- الاضطرابات النفسية

اضطراب القلق والاكتئاب تعد من الأسباب المؤدية للنسيان أثناء الكلام، فيؤثران على وظائف المخ الإدراكية ويعرض الشخص للإصابة بقصور فى الذاكرة.