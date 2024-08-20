مستشفى سوهاج الجامعى تنجح فى استئصال ورم خبيث يزن 100 جرام بمخ طفل

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، وبالتعاون مع قسم التخدير فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يعانى من قئ مستمر مع فقدان الاتزان أثناء الحركة، بعدما تبين وجود ورم خبيث يزن 100 جرام، بالفص الخلفى من المخ ضاغط على المخيخ وجزع المخ.

وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن الفريق الطبى بالمستشفى قام بإجراء التدخل الجراحى الدقيق لإنقاذ حياة الطفل من خلال جراحة دقيقة ومعقدة، استمرت 6 ساعات متواصلة، تكللت فيها جميع الجهود بنجاح العملية وعودة الطفل إلى بيته سالمًا.

فيما أوضح الدكتور مجدى القاضي، عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه على الفور تم البدأ فى خطوات العلاج من خلال إجراء التحاليل والأشعات اللازمة، فتم تجهيز الطفل للتدخل الجراحى للوقوف على مدى استعداده لإجراء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالعال، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه تم تشكيل فريق فريق طبى على أعلى مستوى من المهارة من أطباء المخ والأعصاب والتخدير، حيث تم تخدير المريض تخدير كلى مع استخدام أحدث الوسائل لمتابعة الوظائف الحيوية لحظة بلحظة، حيث أجريت الجراحة على مدار 6 ساعات متواصلة تكللت بالنجاح.

وأضاف الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى الجراحات المتخصصة، أنه بعد عمل أشعة الرنين المغناطيسى تبين وجود ورم خبيث بالفص الخلفى من المخ ضاغط على المخيخ وجزع المخ، لافتًا إلى أن هذه الحالات تعتبر من أخطر حالات أورام المخ وقاع الجمجمة لما يحمله الجزء المصاب به الورم من مراكز حساسة.

وأكد الدكتور عابدين خيرالله قاسم، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الفريق الطبى الجراحى نجح فى استئصال الورم كليًا مع الحفاظ على المراكز والشرايين المحيطة بالورم للحفاظ على المخيخ وجذع المخ، أعقبها نقل المريض إلى العناية المركزة للأطفال لإفاقة الطفل تدريجيًا، وبعد مرور يوم كامل للإفاقة استعاد الطفل الوعى كاملًا مع حركة الأطراف طبيعيًا.

جدير بالذكر أن الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة ضم كلًا من، الدكتور عابدين خير الله، الدكتور عبدالعليم، الطبيب عمرو صديق، بينما ضم فريق التخدير الدكتور خالد حسان، وضم فريق التمريض كلًا من هاجر أحمد، وهبة حامد.