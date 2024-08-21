علامات تشير لوجود ماء على الرئة.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

الوذمة الرئوية عبارة عن تراكم للسوائل فى الرئتين، ولا يستطيع الأشخاص المصابون بالوذمة الرئوية التنفس بشكل صحيح لأن السوائل تملأ الحويصلات الهوائية لديهم، ونتيجة لذلك لا يصل الأكسجين إلى الدم ولا يستطيع الجسم التخلص من ثانى أكسيد الكربون، والوذمة الرئوية التى تظهر فجأة هى حالة طبية طارئة.

أسباب الوذمة الرئوية

بحسب موقع suvlung يمكن أن تحدث الوذمة الرئوية نتيجة..

التعرض للمواد الكيميائية

ممارسة الرياضة على ارتفاعات عالية

مشاكل القلب - إذا لم يكن القلب قادرًا على ضخ الدم، يمكن أن يتدفق السائل مرة أخرى إلى الرئتين

أمراض الرئة أو العدوى - يمكن أن يتسرب السائل إلى الرئتين عندما تلتهب

الغرق

حالات الجهاز العصبى

فشل الأعضاء

الانسداد الرئوى

استنشاق الدخان



إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالوذمة الرئوية أو كنت تعاني منها بالفعل، فستحتاج إلى التركيز على الحفاظ على نمط حياة صحي والحصول على التطعيمات بانتظام، وتناول الأدوية الموصوفة، وتحدث إلى طبيبك حول طرق الوقاية.

نصائح ومحظورات حال الإصابة

الإقلاع عن التدخين، وتناول نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتحكم في ضغط الدم هي خطوات أساسية يجب عليك اتخاذها، إذا كنت تعاني من الوذمة الرئوية تجنب ممارسة التمارين الرياضية فى المرتفعات.

أعراض وجود مياه على الرئة

وقال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، إن الوذمة الرئوية قد تحدث بشكل مفاجئ وحينها يجب الذهاب المستشفى فورا، وأوضح أن أعراض الوذمة الرئوية المفاجئة تشمل الدوخة، الشعور بالضعف أو الدوار، ضيق التنفس.

وأضاف أنه يمكن أن تكون الوذمة الرئوية مزمنة أيضًا وتظهر تدريجيًا وهذا النوع أقل خطورة، وقد تشمل الأعراض زيادة الوزن السريعة، والتى يمكن أن تشير إلى تراكم السوائل أو قصور القلب، تورم القدمين والساقين، التعب، صعوبة التنفس عند الاستلقاء.