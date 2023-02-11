اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 06:57 ص
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ضيق التنفس والدوار من علامات الإصابة بالوذمة الرئوية

السبت، 11 فبراير 2023 06:00 ص
ضيق التنفس والدوار من علامات الإصابة بالوذمة الرئوية الرئة
كتبت نهير عبد النبى

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الوذمة الرئوية هي تراكم للسوائل في  رئتيك،  يمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك  التنفس عندما تأخذ نفسًا ، يجب أن تمتلئ رئتيك بالهواء، وإذا كنت تعاني من الوذمة الرئوية ، فإنها تمتلئ بالسوائل.

وحسب ما ذكره موقع webmd تحدث الوذمة الرئوية الحادة  فجأة ويمكن أن تكون مهددة للحياة ومن أعراضها:

-ضيق التنفس المفاجئ ، خاصة بعد النشاط أو أثناء الاستلقاء

-الشعور وكأنك تغرق أو قلبك يسقط

-قلق

-صعوبة في التنفس  مع كثرة  التعرق

-يكون الجلد  باردًا ورطبًا أو يبدو أزرق أو رماديًا

-سرعة ضربات القلب غير المنتظمة (الخفقان)

-الشعور بالدوار أو الضعف أو التعرق ، مما قد يشير إلى انخفاض  ضغط الدم

-زيادة الوزن  بسرعة (قد يكون هذا علامة على تراكم السوائل  وفشل القلب الاحتقاني )

-تعاني من مشاكل في التنفس أكثر من المعتاد عندما تكون نشطًا

-لديك تورم في الساقين  والقدمين

-تواجه صعوبة في التنفس عند الاستلقاء

-استيقظ في الليل وأنت تشعر بضيق في التنفس يتحسن إذا جلست

أسباب الوذمة الرئوية
 

هناك نوعان رئيسيان من الوذمة الرئوية: قلبية المنشأ وغير قلبية المنشأ.

 

-الوذمة الرئوية القلبية
 

هذا النوع ناتج عن مشكلة في  قلبك .

في كثير من الحالات ، لا يتمكن البطين الأيسر (إحدى غرف  قلبك ) من ضخ  الدم  الذي يدخل عبر الأوعية الدموية من رئتيك و يؤدي هذا إلى تراكم الضغط والسوائل، وتعد الشرايين الضيقة  وتلف عضلة القلب ومشاكل صمام القلب  وارتفاع ضغط الدم  من بين الحالات التي يمكن أن تضعف البطين الأيسر.

 

-الوذمة الرئوية غير القلبية
 

هذا النوع ليس له علاقة بمشاكل القلب. تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

 

-متلازمة الضائقة التنفسية اللطيفة ( ARDS)

-جلطات الدم

-جراحة الدماغ أو حالات مثل النوبات وإصابات الرأس

-ضغط مرتفع في صدرك بعد انسداد مجرى الهواء

-ملامسة الأمونيا أو الكلور أو السموم الأخرى

-استنشاق دخان يحتوي على مواد كيميائية معينة

-إصابة الرئة  بعد إزالة جلطات الدم

-رد فعل لبعض الأدوية ، بما في ذلك الأسبرين

-جرعة زائدة من المواد الأفيونية

-نقل الدم

-اصابات فيروسية

-التهاب رئوي

-تسمم الدم أو تعفن الدم

-عدم الراحة في الصدر

-سعال

-ضربات قلب سريعة  وغير منتظمة

-حمة

-صداع الراس

-ضيق التنفس عندما يكونون نشيطين يزداد سوءًا بمرور الوقت

 

 


الوذمة الرئوية

الالتهاب

ضيق التنفس

الألم



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