رسالة ماجستير عن الروايات العربية المفتعلة في تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي بجامعة العريش.. صور

كتب: إسلام جمال

حصلت الباحثة سناء محمد فوزي مصطفى، على درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي، من كلية الأداب بـ جامعة العريش، وذلك في رسالتها المعنونة بـ"( الروايات العربية المفتعلة في تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي حتي نهاية الدولة الأيوبية".

ومُنحت الباحثة الرسالة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتوزيعها على الجامعات المصرية، وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور البيومي إسماعيل الشربيني، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد رضا عبد العال، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة العريش.

وجاءت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، مكونة من الدكتور إبراهيم شلبي الجعيدي، أستاذ التاريخ الإسلامي بـ جامعة المنصورة، الأستاذ الدكتور حسام محمود المتولى المحلاوي، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الأداب جامعة دمياط.

حضر المناقشة لفيف من الأهل والأصدقاء، جاء على رأس الحضور الأستاذ الدكتور محمد فوزى والد الباحثة، وفضيلة الشيخ محسن أبو القاسم، الرئيس الأسبق للإدارة المركزية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، والدكتور أحمد أبو القاسم، والمهندس أحمد محسن أبو القاسم زوج الباحثة.



الباحثة سناء محمد فوزي مصطفى



سناء محمد فوزي مصطفى