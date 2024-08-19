جامعة العريش تحقق تصنيفًا عالميًا وتواصل التوسع الأكاديمى لخدمة التنمية

العريش ـ محمد حسين

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة حققت تطورًا كبيرًا منذ إنشائها، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة بشمال سيناء.

وأكد الدكتور الدمرداش في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الجامعة بدأت بثلاث كليات فقط، واليوم تضم 11 كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مع خطط مستقبلية لتحويل المعهد إلى كلية تمنح درجات الماجستير والدكتوراه.

وأشار الدكتور الدمرداش إلى أن جامعة العريش تشهد تزايدًا مستمرًا في عدد الطلاب، حيث ارتفع العدد من 3,000 طالب عند التأسيس إلى 11,000 طالب حاليًا، مع توقعات بزيادة العدد إلى 12,000 طالب في العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن البرامج الأكاديمية في الجامعة تعتمد على تحديث المناهج وتنمية القدرات البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.

قال إنه في إطار التوسع الأكاديمي، أطلقت الجامعة عدة كليات جديدة تلبية لاحتياجات المجتمع السيناوي، بما في ذلك كلية الحاسبات والمعلومات التي ستخرج أول دفعة منها العام المقبل. وأكد الدكتور الدمرداش على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات لرفع كفاءة الطلاب، مما يفتح أمامهم فرص عمل واعدة.

كما أشار الدكتور الدمرداش إلى بدء العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، والذي يهدف إلى استخدام مستشفى العريش العام كمستشفى تعليمي مؤقت لحين إنشاء المستشفى الجامعي، وأكد أن جامعة العريش تسعى لتقديم تعليم متميز يسهم في تنمية المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الجامعة أصبحت مصنفة عالميًا، حيث احتلت المركز 301 على مستوى العالم، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن جامعة العريش تشارك بفعالية في المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة "حياة كريمة"، من خلال قوافل تنموية شاملة تجوب مختلف مناطق المحافظة.