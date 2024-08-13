إقبال طلبة الثانوية العامة على مكتب تنسيق جامعة العريش.. فيديو

العريش ـ محمد حسين

شهد مكتب تنسيق جامعة العريش، إقبالًا كبيرًا من طلبة الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات، حيث توافد الطلبة برفقة أولياء أمورهم إلى معامل مكتب التنسيق، التي استقبلتهم بأجواء من التنظيم والترحاب.

ونقل تلفزيون "اليوم السابع" مشاهد مباشرة من داخل مكتب التنسيق، حيث ظهر الطلاب وهم يسجلون رغباتهم بمساعدة فريق من المتخصصين الذين وفرتهم الجامعة لدعمهم في كل خطوة من عملية التسجيل.



وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن سعادته البالغة باستقبال الطلاب الجدد في كليات الجامعة المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لتكون واحدة من أفضل الخيارات التي يضعها الطلاب نصب أعينهم عند تحديد مسارهم الأكاديمي.

وأضاف أن الجامعة جهزت مكتب التنسيق الإلكتروني بأحدث التقنيات لضمان سهولة ويسر عملية التسجيل، مع وجود فريق متخصص لتقديم الدعم الفني والإجابة على استفسارات الطلاب.



وأشار الدمرداش إلى أن مكتب التنسيق لا يقتصر دوره على التسجيل فقط، بل يوفر للطلاب كافة الخدمات والإرشادات الأكاديمية والاجتماعية لمساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة وتحقيق طموحاتهم. وأضاف أن جامعة العريش تضم مجموعة متنوعة من الكليات التي تلبي احتياجات الطلاب الأكاديمية والمهنية، ومنها كلية التربية، كلية العلوم الزراعية البيئية، كلية التربية الرياضية، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التجارة، كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كلية الطب البيطري، كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب.



