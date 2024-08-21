الزراعة: تنفيذ إزالة فى المهد لحالات تعد بغرب النوبارية والإسماعيلية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي انه تم التصدي وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لحالات تعدى بمراقبات بنجر السكر وغرب النوبارية والإسماعيلية التابعة للقطاع بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية مشيرا إلى أن جميع المراقبات التابعة للقطاع تتابع على مدار الساعة حالات التعدى لمنعها في المهد والازالة الفورية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشأن تنفيذ خطط التطهيرات للمراوي لسهولة وصول مياه الري لنهايات الافرع ، تم تنفيذ إزالة في المهد لحالات تعدى بمراقبات بنجر السكر وغرب النوبارية والاسماعيلية التابعة للقطاع.

أكد صلاح انه تم اليوم الانتهاء من أعمال التطهير لمراوي زمام جمعية تحيا مصر بمراقبة شرق القناة وجمعيات المنطقة الجنوبية بمراقبة جنوب وغرب التحرير وجمعية ادكو الجديدة بمراقبة شمال البحيرة وجمعية الشروق و الأنصار بالفيوم وجاري تنفيذ خطة التطهير لجميع المراوي والمساقي التابعة للقطاع.