مركز البحوث الزراعية يطلق قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة الإسماعيلية

كتبت أسماء نصار

أطلق مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة الإسماعيلية لتقديم الدعم والإرشاد البيطري للمربين بالمجان، لحماية الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتواصل الدائم ودعم مربي الماشية، وخاصة في القرى المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لتنمية الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبناءه.

أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القافلة نفذت أعمالها على مدار يومان، استهدفت عزبة حمادة و قرية عين غصين وعزبة العنتبلية و مركز أبو صوير، ونواحي المحافظة لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربين بالتعاون بين معاهد بحوث التناسليات الحيوانية، الصحة الحيوانية، الأمصال واللقاحات البيطرية، الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأضاف أن أعمال القافلة شملت اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ71 حالات وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1414 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية والرش لعدد 725 حالة بعدد اجمالي 3010 حالة لدى صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.