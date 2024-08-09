إزالة فورية لـ 19 حالة تعد بالبناء المخالف بمراكز ومدن الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ إزالة فورية ل 19 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 1498 متر تقريبًا.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية، لسور عمارة على مساحة 100 متر، في الشرق الأوسط.

والحالة الثانية، فك شدة خشبية على مساحة 130 متر، لدور أرضي، بمنطقة البهتيني الجديدة وتم التحفظ على الآلات والمعدات.

وتابعت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، فك شدة خشبية لصبة خرسانية بدون ترخيص، لسقف دور سادس علوي، على مساحة 40 متر، بشارع شحته (السكة الحديد سابقًا) والدقهلية بمنطقة عرايشية مصر.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف، بمنطقة الحرفي.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن إزالة فورية لشدة خشبية، وتم التحفظ على مواد البناء.

والحالة الثانية، إزالة غرفة مخالفة بمدخل عقار وعملها سنتر، وتمت الإزالة بحضور رئيس الحي، نائب رئيس الحي، مديرة الإدارة الهندسية، قسم الإشغالات، وقسم الطوارئ.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق تنفيذ إزالة فورية لثلاثة مباني على مساحة 196 متر بقرية جلبانة.

وفى مركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف.

حيث تم فك شدة خشبية لدور ثالث وثان علوي لمنزل، على مساحة 250 متر، بناء بدون ترخيص، بقرية المحسمة الجديدة والسبع آبار الغربية.

كما تم فك شدة خشبية لسملات خرسانية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بناحية قرية المنايف بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، ومسئول قسم حماية الأراضي.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة تم تنفيذ إزالة فورية لـ 8 حالات تعد بالبناء المخالف.

ففي قرية السلام تم تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد ومنها:

الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لبناء مخالف (على أرض زراعية)، من الطوب الأبيض على مساحة 20 متر.

والحالة الثانية، فك شدة خشبية لإقامة سقف خرساني، لمحل بطريق الدواويس، على مساحة 8متر.

أما الحالة الثالثة، تم فك شدة خشبية لإقامة سملات خرسانية، لبناء مخالف (على أرض زراعية)، على مساحة 120 متر، بعزبة الصحفي.

وفى قرية المحسمة القديمة، تم تنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لمنزل تحت الإنشاء، من الطوب الأبيض، بدون ترخيص، على مساحة 81 متر بجوار العمارات السكنية.

والحالة الثانية، إزالة فورية لحوائط من الطوب الأحمر، على هيكل خرساني بطول 8 متر (بناء بدون ترخيص)، بعزبة سلمى.

أما الحالة الثالثة، تم فك شدة خشبية لإقامة أعمدة خرسانية، لبناء مخالف على أرض زراعية، على مساحة 90 متر بعزبة النجارين.

والحالة الرابعة، تم فك شدة خشبية لإقامة سقف خرسانة بدون ترخيص، على مساحة 75 متر بعزبة النجارين.

وفى قرية الوادي الأخضر، تم إزالة فورية، لسور وحجرات، على مساحة 60 متر، بناء بدون ترخيص.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لسور بدون ترخيص، أملاك دولة، على مساحة 100 متر طولي، بنطاق عزبة أبوخليفة بقرية أبوعاشور.

والحالة الثانية، تم فك شدة خشبية لأعمدة قواعد خرسانية، بأرض أملاك الدولة على مساحة 120 تقريبًا بقرية أبوعاشور.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

