وزير التموين: تحديد سعر عادل ومجزى للفلاح لمحصول بنجر السكر الموسم المقبل

كتب ـ مدحت وهبة

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر وذلك بحضور كل الجهات المعنية وممثلى كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات إنتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

واستعرض الوزير موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتي تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلاً عن أرصده المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنه وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني، كما شدد الوزير على أهمية ضمان وفرة واتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب مع التأكيد علي تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الإستراتيجية.

كما تطرق إلي خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزي للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.

وشدد الوزير علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإلتزامها بخطة تدبير مخزون آمن علي مدار العام بما يضمن كافة الاحتياجات التموينية من سلعة السكر لافتا إلي أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهرياً لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع كافة الأطراف المعنية والعمل علي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير واتاحة كافة البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.

كما قرر الوزير تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.