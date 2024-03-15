نصائح لحماية أعين الأطفال من أضرار التعرض للشاشات لفترات طويلة

كتبت إيناس البنا

يقضى الكثير من الأطفال وقتا طويلا أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بصورة مبالغ فيها فى بعض الأحيان، ما قد يؤثر على صحة أعينهم والتسبب فى مضاعفات.

من جانبه كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة بنها، أن العصر الرقمى الذى نعيشه الآن يجعل الكثير من الأطفال إن لم يكن كلهم تقريبا يقضون ساعات كثيرة أمام الأجهزة الرقمية، سواء فى الدراسة أو للترفيه، لكن على الرغم من ذلك يجب على الآباء محاولة تحقيق التوزان بين الوقت الذى يقضه الطفل أمام هذه الشاشات للحفاظ على صحة أعينهم.

وأشار أستاذ العيون أن من أكثر المشكلات التى أصبحت شائعة بصورة كبيرة الآن بين الشباب والأطفال هو قصر النظر، وقد أثارت زيادة حالات قصر النظر بين الأطفال قلقا، وعلى الرغم أن العامل الوراثى يلعب دورا كبيرا في الإصابة إلا أن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية زاد من المشكلة.

وأوضح الطبيب أن منع الأطفال نهائيا منها قد يكون أمرا صعبا، لكن يمكن اتباع استراتيجية الـ20، بمعنى أخذ استراحة لمدة 20 ثانية للتركيز على شيء يبعد 20 قدمًا عن كل 20 دقيقة تقضيها في النظر إلى الشاشة، وذلك لتقليل إجهاد العين مما يقلل خطر الإصابة بقصر النظر

ويمكن أيضا تعزيز ممارسة الطفل لرياضة في الهواء الطلق ومساعدته على الانخراط في أنشطة خارجية تجعله يتعرض للضوء الطبيعى بصورة أكبر، بجانب رفع وعى الطفل بأهمية الحفاظ على صحة عينه والتعود على وقت معين لقضائه أمام الشاشات، والمتابعة الدورية مع الطبيب فى حال ملاحظة أي مشاكل تحدث في العين.