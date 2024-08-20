60 % للصف الأول والثانى الابتدائى و85% للثانوى.. نسب الحضور بالعام الدراسى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق الغياب والحضور على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 21 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية، حيث وجهت الوزارة بـ تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم وتخصيص أرقام تليفونات للأرقام والشكاوى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات منذ بدء العام الدراسي الجديد ضد من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، من هذه الإجراءات توجيه إنذار لولى الأمر والفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشدد على أنه يشترط حضور الطالب فى المرحلة الثانوية نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

فيما اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي، بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين؛ لأداء المهام والتقييمات خلال العام الدراسي الجديد موضحة أنه في حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة لا ينقل للصف الأعلى، إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي، ويكون ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية. وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

وأوضحت الوزارة أنه يعتمد التقييم على قياس السلوك الفردى والجماعى لتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مهام فردية وجماعية تحريرية وشفهية داخل الفصل ويتم التقييم خلال الأسبوع والشهر واليوم الدراسى ويتم احتساب درجة التقييم الشهرى من 100 ويحسب متوسط درجات التلميذ فى كل فصل دراسي و يعتمد تقييم الطفل على تفاعله داخل الفصل الدراسي، و يتم تخصيص 20 درجة لكراسة الأداء الصفى وبدون بها الطالب الممارسات الصفية اى داخل الفصل اليومية وتقيم أسبوعيا .