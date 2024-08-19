وزارة التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة فى هيكلة الثانوية العامة وموقف الراسبين

كتب ـ محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توضيحا للأسئلة الأكثر تداولا حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمواد غير المضافة للمجموع وعدد أيام الدراسة في المدارس، وكان من بين الأسئلة:-

ما موقف طلاب الثانوية العامة المؤجلين والراسبين فى امتحانات الثانوية العامة 2024، من الثانوية العامة الجديدة؟

وأجابت الوزارة على أن الطلاب المؤجلين والراسبين والمقسمين لمواد الثانوية العامة سوف يطبق عليه النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة.

- هل سيكون هناك تغيير فى نظام الدراسة والامتحانات لمرحلة الثانوية العامة ؟



- لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي وإعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

- هل سيتم تطبيق نظام 6 أيام على كافة المدارس على مستوى الجمهورية؟



-نظام الدراسة 6 أيام ليس مستحدثا ويتم تطبيقه في بعض المحافظات وتم طرحه مؤخرا في إطار حزمة من الآليات التي سيتم تطبيقها ببعض المدارس الحكومية بما يتوافق من هذه الآليات وطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة.

-ما المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب؟



-اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

-ما طبيعة مادة العلوم المتكاملة وما العلوم التى ستتضمنها ؟



المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة.



اسئلة الثانوية العامة



الطلاب الراسبين



تطبيق نظام الدراسه



نظام الدراسه في الثانوية العامة



وزارة التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة فى الثانوية العام