اليوم السابع
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زيادة درجات أعمال السنة لصفوف النقل وتوزيعها على الحضور واختبارات الشهور

السبت، 17 أغسطس 2024 01:00 ص
زيادة درجات أعمال السنة لصفوف النقل وتوزيعها على الحضور واختبارات الشهور وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم زيادة درجات أعمال السنة إلى 40% من مجموع الطالب بصفوف النقل موزعة على الحضور والسلوك والواجبات المنزلية والاختبارات الشهرية، و60% من الدرجة مخصصة للاختبارات والتقييمات المختلفة.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسى الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.







وزارة التربية والتعليم

نظام التعليم الجديد

المناهج الجديدة بالصف الأول الإعدادى

مناهج المرحلة الإعدادية

مناهج الصف الأول الإعدادى

اخبار مصر

زيادة درجات اعمال السنة

درجات اعمال السنة

40 لدرجات أعمال السنة



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