هل يمكن علاج أعراض أمراض الجلد المناعية؟

كتبت مروة محمود إلياس

علاج الأمراض المناعية الذاتية سواء الجلدية أو غير الجلدية أمر غير وارد حتى الآن، فهي مشكله كامنة في الجهاز المناعي بشكل خاص وتحدث أعراضًا قد تزيد وتقل وفقًا لدرجة الإصابة ووفقًا لنمط الحياه للمريض.

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة ابتسام السباعي استشاري الجلدية قصر العينى، إن مرض الثعلبة أحد الأمراض المناعية التي تهاجم فيه دفاعات الجسم نفسها وبدلاً من أن تدافع عنه تصبح محدثة أعراض جلدية شديدة، فتظهر بقعة كاملة فارغة من الشعر تظهر أما في الذقن أو الرأس أو في مناطق ظهور الشعر في الجسم بشكل عام وبشكل ملحوظ فلا تظهر لها بصيلات ولا تظهر حتى منابت الشعر، هذا المرض يمكن تحسين أعراضه وتخفيفها من خلال الكثير من العلاجات المستحدثه.

أوضحت أن العلاجات التي تستهدف علاج أمراض المناعة الذاتية التي تحدث أعراضًا جلدية حادة تحدث على الدوام إلى تقليل حدة هذه الأعراض مثل:

تخفيف حدة الالتهابات الحادة التي تنتج عن نشاط هذه الأمراض

تخفيف حدة التورم وصعوبة الحركة ومزاولة المهام اليومية

تخفيف حدة الوهن والخمول الذي يسببه التعب والألم الناتج عن الأعراض الجلدية

تختلف طريقه العلاج من مرض إلى آخر، هناك أمراض بذاتها تحتاج إلى مثبطات مناعة، والشق الآخر يعتمد على الأدوية والدهانات الموضعيه التي تعمل على تخفيف حدة التورم والالتهاب والإحمرار والتقشر وأيضا الألم الناتج عن الأعراض الجلدية المختلفة التي تختلف من حالة إلى أخرى

فيما ذكر التقرير نشر في موقع ماديسن الطبي أن هناك مرض جلدي يسمى التهاب الجلد الناتج عن اضطراب المناعة الذاتي ويسبب الكثير من البثور والحكة والرغبة في الهرش وأشهر المناطق التي يصيبها هي الأرداف والركب وأيضا في الرأس والأطراف فضلا عن أن الطفح الجلدي الذي يظهر والبثور تكون شديدة وملحوظة.