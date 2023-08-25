أسباب اضطراب المناعة الذاتية.. منها العوامل الوراثية

كتب – حسام الشقويرى

تحمي خلايا الدم الموجودة في الجهاز المناعي الجسم من المركبات الضارة، هذه العناصر الخطرة هي السموم والبكتيريا والفيروسات والخلايا السرطانية والأنسجة و يساعد الجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضادة التي تساعد في محاربة هذه العناصر، والمعروفة أيضًا باسم المستضدات، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وعندما يصاب الشخص بمرض المناعة الذاتية، يفقد الجسم القدرة على التمييز بين الأنسجة السليمة والمستضدات التي قد تكون ضارة، نتيجة لذلك ، يبدأ الجسم في مهاجمة الأنسجة السليمة رداً على ذلك، ومع ذلك ، هناك نقص في الأدلة لاستنتاج السبب الدقيق لأمراض المناعة الذاتية. النظرية الأكثر ملاءمة هي أن المستضدات أو الأدوية تسبب تغيرات تربك جهاز المناعة. و تلعب العوامل الوراثية دورًا حيويًا أيضًا.

الأنواع الشائعة لاضطرابات المناعة الذاتية

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داء السكري من النوع الأول

2 - التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي جهازي مزمن يصيب المفاصل. تشمل عوامل الخطر العمر والجنس وعلم الوراثة والتعرض البيئي (تدخين السجائر وملوثات الهواء والتعرض المهني).

3 - .

التصلب اللويحي

إنه اضطراب مناعي بوساطة أو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم فيه جهاز المناعة لدينا الخلايا العصبية. ونتيجة لذلك ، فإنه يجهد غمد المايلين للجهاز العصبي المركزي ، وهو طبقة واقية حول الخلايا العصبية.

4 - متلازمة القولون العصبي (IBD)

وهو اضطراب ينطوي على التهاب مزمن في كل أو جزء من الجهاز الهضمي. غالبًا ما يؤدي إلى الإسهال ونزيف المستقيم ومشاكل الأمعاء الضاغطة وآلام البطن والحمى. يمكن للأشخاص المصابين بمرض التهاب الأمعاء أن يصابوا بالتهاب القولون التقرحي ومرض كرون. لا يُعد مرض التهاب الأمعاء عادة مميتًا ولكنه مرض شديد قد يتسبب في بعض الحالات في حدوث مضاعفات تهدد الحياة

5 - التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب التهابات وتقرحات في الجهاز الهضمي بالجسم. إنه يؤثر فقط على البطانة الداخلية للأمعاء (القولون) والمستقيم وليس الجسم كله.