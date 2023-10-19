اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

أسباب مرض الثعلبة.. منها الضغط النفسى والوراثة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:00 ص
أسباب مرض الثعلبة.. منها الضغط النفسى والوراثة الثعلبة
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهور فراغات في فروة الرأس وتساقط الشعر بطريقة غريبة، يعد من أعراض الإصابة بمرض الثعلبة، هذا المرض الجلدي الناتج عن حدوث خلل مناعي في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على طبيعة هذا المرض وفقا لموقع “webmed”. 

ما مرض الثعلبة

الثعلبة من الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور فراغات في فروة الرأس، ويشعر الشخص المصاب بهذا المرض  بالحرج، ويعد  من الأمراض الجلدية، التي يصاب بها النساء والرجال وأيضا الأطفال، وتتسبب في تساقط الشعر في الرأس واللحية.

 أسباب الإصابة بمرض الثعلبة

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض الثعلبة ومنها: 
- الضغط النفسي من أبرز الأسباب .
-العامل الوراثي له دور كبير في الإصابة. 
-ضعف في الجهاز المناعي يزيد من فرص الإصابة بمرض الثعلبة. 
-عدوى فيروسية، أو بكتيرية.
-نقص التغذية الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية تعد من الأسباب. 
-التغيرات الهرمونية.

أعراض الاصابة بمرض الثعلبة

-شعر متقصف أو ضعيف يتكسر أو يتساقط بسهولة.
-مناطق ملتهبة أو مؤلمة في فروة الرأس .
-ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر.
-بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة.

 علاج مرض الثعلبة

هناك العديد من النصائح التي تقدم لعلاج مرض الثعلبة، ومنها: 
-تقليل التعرض للتوتر والقلق.
-عند ضرورة التعرض لأشعة الشمس، عليك وضع الكريمات الواقية، لأن تعرض مرضي الثعلبة لأشعة الشمس قد يتسبب في التعرض للمزيد من الأعراض. 
-الاهتمام وعلاج المشاكل الصحية المتربة علي الإصابة كضعف الجهاز المناعي. 
-أخذ علاجات مضاداة للإلتهابات. 
-علاج بعض أنواع الصلع، عن طريق الأدوية المحفزة لنمو الشعر. 
وأخيرا أشار التقرير، أن مرض الثعلبة من الأمراض غير المعدية علي الإطلاق. 






الثعلبة

اعراض مرض الثعلبة

علاج مرض الثعلبة

اسباب مرض الثعلبة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة