نقيب الفلاحين يكشف أسباب بلع بعض الأبقار للحبال والأحذية وكيفية علاجها

كتبت أسماء نصار

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن مشكلة انحراف الشهية عند الأبقار وأكلها للحبال والبلاستيك تتسبب في خسائر كبيرة للمربين لافتا إلى البقرة في هذه الحالة قد تأكل الأحذية أو الحبال التى تربط بها أو الأكياس البلاستيكية .

واضاف عبدالرحمن أن هذه المشكلة تؤدي في الكثير من الحالات لخسائر كبيرة للمربين، حيث تضعف البقرة ولا تسمن وقد يؤدي بلع البقرة لهذه الأشياء لمشكله انسداد الأمعاء وتفقد ثمنها الحقيقي وتباع بأسعار بخس .

وأشار عبدالرحمن إلى أن هذه المشكلة قد تكون لخلل جيني للحيوان أو لنقص الأملاح والعناصر الغذائية المهمة في العلفة، لذا تلجأ البقرة لبلع الحبال والبلاستيك لتعويض نقص العناصر الغذائية.

وأوضح أبو صدام أن علاج هذه الحالة يكمن فى تقديم علفة غذائية كاملة للحيوان تحتوي علي البروتينات والفيتامينات والاملاح اللازمه لنمو الحيوان، و قد تحتاج هذه الحالة في المراحل المتأخرة للحقن بالكالسيوم والمكملات الغذائية.