‫نقيب الفلاحين يكشف تأثير الزراعة المستدامة على التنوع البيولوجى

كتبت أسماء نصار

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن الزراعة المستدامة هي النظام الأنسب للحفاظ علي التنوع البيولوجي حيث يلبي هذا النظام احتياجتنا الأساسيه من الطعام على المدى الطويل وباستمرار مع الحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي وتحسين الظروف للاستفاده بأقصى درجة ممكنة من المصادر الطبيعية غير المتجددة وحماية المصادر الطبيعية بما لا يمس بقدرة الأجيال القادمة علي الحصول علي المنتجات الزراعية الكافية.

أضاف أبو صدام أن هذا النظام غير مضر بالبيئة سواء (تربة أو ماء أو هواء ) بما يحافظ علي التنوع البيولوجي شديد الأهمية لاستمرار الحياة.

وأوضح أن الزراعة المستدامة ترشد استخدام الموارد الموجودة من مياه ومستلزمات زراعية وتحافظ على تربه صحية لسنوات قادمة.

وأشار إلى أن أهم ما يمنع ويعرقل الزراعة المستدامة هو قلة التوعية وضعف الحالة الاقتصادية للمزارعين مؤكدا أن الزراعة المستدامة هى سلاح العالم لتوفير الأمن الغذائى والحفاظ علي الموارد الطبيعية والبيئة.

وأوضح أبوصدام أن العودة إلى الزراعة البدائية بطرق زراعية وآلات حديثة هو الحل لإنتاج غذاء آمن لا يستخدم المبيدات والأسمدة المصنعة ولا التقاوي والبذور المهندسة وراثيا وهو ما يحافظ علي التربه والماء والهواء من التلوث، حيث يمكننا الاعتماد علي الأسمده العضوية والمكافحة اليدوية أو باستخدام الأعداء الطبيعيين للحشرات والآفات الضارة بدلا من الأسمدة الكيماوية والمبيدات المصنعة.

حيث ننتج أغذية صحية لا تتسبب فى انتشار الأمراض بمذاق أفضل كما هو الحال فى الزراعة التي تستخدم الكيماويات والبذور المهندسة وراثيا والتي تتسبب في أمراض القلب والسرطان وتضر البيئة.