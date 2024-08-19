قافلة بيطرية مجانية بقرية بهنيا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، ذلك بالتعاون مع مستشفي بروك لعلاج الفصيلة الخيلية.

وقال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه بالإشتراك مع مستشفى بروك لعلاج الفصيلة الخيلية و المجتمع المدنى قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز و مدينة ديرب نجم ، و ذلك بحضور كلاً من مدير و أطباء إدارة ديرب نجم البيطرية و أطباء إدارة الرعاية و العلاج و الرعاية التناسلية بالمديرية و كبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 145 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و رش 185 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و علاج 75 رأس ضد الأمراض الجلدية و سحب عينات 10 حالات للفحص ضد مرضى السل والبروسيلا و علاج دواب 138 بمعرفة أطباء بروك و70 أرجل وحافر للدواب وغطاء رأس 70 للدواب.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار، وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.