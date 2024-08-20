نقابة البناء: الأسمنت أحد أهم القطاعات في تحقيق مستهدفات الدولة بمرحلة التشييد

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية عن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، للعاملين بقطاع الأسمنت.

استمرت الدورة لمدة يومين في مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بمشاركة متخصصين في قطاع السلامة والصحة المهنية، تم خلالها مناقشة كيفية تأمين بيئة العمل بما يساهم في حماية العاملين وكذلك زيادة الإنتاج.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قطاع الأسمنت واحدا من أهم القطاعات في الدولة، حيث يقع عليه جزء كبير في تحقيق مستهدفات الدولة في مرحلة التشييد والبناء، ولفت إلى أن الاهتمام بالعاملين والحرص على تأمين بيئة العمل أمر في منتهى الأهمية، قائلا: لذلك تحرص النقابة العامة على تقديم كافة أشكال الدعم في هذا القطاع، من خلال التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين.

وأوضح الجمل، أن قطاع السلامة والصحة المهنية واحدا من أبرز الملفات التي توليها النقابة العامة اهتماما، للحفاظ على بيئة عمل مناسبة، ولتقليل المخاطر، ومن ثم زيادة الكفاءة والإنتاج.

وأكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص النقابة على رفع الوعي لدى العاملين، والتركيز على ملف التدريب والتثقيف، وأشار إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية واحدا من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها، لتوفير الأمان في بيئة العمل، وخصوصا في قطاع الأسمنت.

وأوضح بكر، أن شركات الأسمنت في مصر حريصة كل الحرص على توفير عوامل السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مشددة للالتزام بكافة المعايير في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد أكد سيد محروس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية، أن معايير السلامة والصحة المهنية تختلف من قطاع إلى آخر حسب طبيعة العمل، ومعدلات المخاطر المتوقعة نتيجة نوع العمل الذي يقوم به العامل، وأشار إلى أنه وفقا للقانون، فإن صاحب العمل تقع عليه مسئولية توفير مهمات الوقاية الشخصية، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة بأقل معدلات للمخاطر.

وأشار إلى أن العامل يقع عليه دور في الالتزام بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على حياته من ناحية والحرص على سير العمل من ناحية أخرى، وقال: توفير بيئة عمل آمنة يقلل من معدلات المخاطر ويحافظ على حياة العاملين في المؤسسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الإنتاج.

وعلى مدار يومين شهدت الدورة التدريبية نقاش بين ممثلي العاملين والمدربين حول ضوابط التعامل مع الحوادث في مواقع العمل، وكذلك الطرق الأفضل في استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية.



