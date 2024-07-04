نقابة البناء والأخشاب: الحكومة الجديدة تضم كفاءات قادرة على تنفيذ رؤية الرئيس

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضم كفاءات وكوادر متميزة في جميع الملفات.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن الحكومة الجديدة ممثلة في الوزراء والمحافظين يقع على عاتقهم تحديات ومسئوليات ضخمة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن هناك العديد من الأولويات التي تحدث عنها الوزراء الجدد، والتي من المقرر عرضها في برنامج الحكومة على مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن جميع هذه الأولويات تستهدف وضع خطط واضحة لمواجهة كافة التحديات.

ووجه عبد المنعم الجمل، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لثقته في اتحاد نقابات عمال مصر، باختيار النقابي رئيس اتحاد العمال محمد جبران، وزيرا للعمل في الحكومة الجديدة، وأكد أن عمال مصر يثمنون ثقة الرئيس في اتحاد النقابات، مؤكدين دعمهم الكامل للوزير محمد جبران، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة تساهم في دعم توجهات الدولة نحو استكمال مسيرة البناء والإنتاج.