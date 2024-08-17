هل تعانى من تساقط الشعر بعد سن الأربعين؟ نصائح هاتفيدك

كتبت مروة هريدى

قد يكون تساقط الشعر أمرًا مزعجًا في أي عمر، ويشعر الكثير منا بالحيرة بشأن السبب المحتمل وراء تساقط الشعر المفاجئ، وهناك مجموعة واسعة من العوامل التي قد تلعب دورًا في تساقط الشعر، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

من التغيرات الهرمونية، والأسباب الوراثية، ونقص التغذية، والإجهاد إلى العوامل البيئية يمكن أن تكون مسئولة عن هذا التدهور .

كل من الرجال والنساء يعانون من تساقط الشعر عند بلوغهم سن الأربعين، والذى يُطلق عليه الصلع النمطي عند الرجال، حيث يعاني الرجال المصابون بالثعلبة الأندروجينية من انحسار خط الشعر وظهور بقع صلعاء، بينما تعاني النساء من ترقق الشعر في منطقة التاج وفروة الرأس الأمامي.

سواء كان تساقط شعرك بسبب مشاكل هرمونية، أو غيرها، فإننا نوصيك بالعلاجات المنزلية الفعالة وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في وقف تساقط الشعر:

1. عصير البصل



يمكن لخصائص البصل المضادة للبكتيريا أن تحسن صحة شعرك، حيث يساعد وضع عصير البصل على شعرك في مكافحة عدوى فروة الرأس وتعزيز الدورة الدموية التي يمكن أن توقف تساقط الشعر، دلكي العصير على فروة رأسك قبل غسل شعرك ولاحظي الفرق في مظهر شعرك.

2. حليب جوز الهند



يحتوي حليب جوز الهند على فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين E وفيتامين C وفيتامين B12 والزنك والحديد التي تمنع تلف الشعر وتساعد في مكافحة الجذور الحرة الناتجة عن الحرارة والتلوث، دلكي حليب جوز الهند على جذور شعرك واغسليه بعد 15-20 دقيقة لتقليل تساقط الشعر والحصول على شعر لامع.

3. الكركديه



يحتوي الكركديه على أحماض أمينية يمكن أن تساعد في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، ويمكن وضع مستخلصها على الشعر عن طريق نقعه في ماء دافئ لتقليل تساقط الشعر.

4. الصبار



وفقًا للباحثين، يمكن أن يساعد الألوينين الموجود في النبات في تعزيز نمو الشعر، ويمكن أن يؤدي استخدام الصبار إلى تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر.

ويوضح التقرير أن تساقط الشعر يعتبر أمرًا شائعًا لدى الأشخاص من جميع الفئات العمرية بما في ذلك أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الأربعينيات، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية والإجهاد والاختيارات الغذائية السيئة، وخاصة التقلبات في مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون، إلى إضعاف بصيلات الشعر وتحفيز تساقط الشعر الذي قد يكون مثيرًا للقلق.

فيما يلي بعض التعديلات الغذائية ونمط الحياة التي يمكن أن تساعد في منع تساقط الشعر في الأربعينيات من عمرك:

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا



يعد نقص التغذية أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر مع تقدمك في السن، من الضروري تضمين الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الأفوكادو والمكسرات المحملة بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات A وC وD وE والزنك وفيتامينات B والحديد والبيوتين والبروتين في السيطرة على تساقط الشعر.

إدارة التوتر



من المعروف أن التوتر يسبب تساقط الشعر، وقد تؤدي حالة تسمى تساقط الشعر الكربي والتي تؤدي إلى تساقط الشعر السريع إلى هذه المشكلة، لذلك حاول ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل للبقاء هادئًا ومكافحة تساقط الشعر.

التدليك المنتظم لفروة الرأس مفيد



حيث يعمل تدليك فروة الرأس على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز صحة الجذور، لذا، تخلص من المشكلة من جذورها واحرص على تدليك فروة الرأس بانتظام.