محافظ القاهرة يوجه بصيانة مشروعات بدائل المناطق غير الآمنة وتزويدها بمنافذ سلع

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإجتماع الدورى لمتابعة المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة ( الأسمرات، معًا، أهالينا، روضة السيدة ، المحروسة ، الخيالة) خاصة أعمال الصيانة ، والأمن، وتوافر الخدمات المقدمة فى هذه المشروعات.

شارك فى الإجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ومديرى مديريات الصحة، والإسكان، والتموين، والشباب والرياضة ، والتضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان جميع المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين القاطنين بتلك المشروعات من خلال إقامة الورش الحرفية والمصانع الصغيرة ، بالإضافة إلى توفير منافذ بيع ثابتة لتسويق منتجات هذه المصانع والورش.

وطالب محافظ القاهرة بقيام المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لالتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة، بالإضافة إلى متابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التى قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لإنشائها من أجل المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على مديرى المشروعات بالتأكد من توافر كافة الخدمات ومنافذ بيع السلع الاساسية بأسعار مناسبة بالمشروعات بالتنسيق مع مديرية التموين.

وطالب محافظ القاهرة بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية فى جميع المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات لمساعدة النشء على بدء حياة جديدة وتطوير أنفسهم.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التضامن بالتواصل المستمر مع قاطنى هذه المشروعات والإستماع لمشاكلهم والعمل على سرعة حلها.

كما شدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة وشركات النظافة بضرورة متابعة قيام العمال بأعمال الجمع السكنى للمخلفات بصورة يومية .

وطالب محافظ القاهرة مديري المشروعات بتشكيل مجلس أمناء بكل مشروع ينعقد بصفة شهرية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المشروع والتي تشمل الخدمات والنظافة والصحة والتموين وشركات الأمن والصيانة ووضع الحلول المناسبة لها.