محافظة القاهرة تطور عزبة الهجانة وتنشئ مدينة الأمل الجديدة.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة مشروع مدينة الأمل الجديدة بحى شرق مدينة نصر، وذلك ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة، وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع.

1. يتم تنفيذ مشروع مدينة الأمل الجديدة بمنطقة عزبة الهجانة.

2. الشمروع مقرر إقامته على مساحة 10 أفدنة.

3. سيكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة .

4. سيتم إقامة 22 عقار سكنى داخل المدينة.

5. المدينة يتوافر بها كافة الخدمات والمرافق.

6. تم اتاحة أكثر من رغبة لتعويض المواطنين مادية أو العودة للمنطقة بعد التطوير.

7. يتم إزالة 232 عقارا فى عزبة الهجانة سابقا.

8. الإزالات تشمل 1166 وحدة سكنية و224 محلًا ومخزنًا و23 قطعة أرض فضاء.

9. سعر تعويض المتر السكنى بـ5 آلاف جنيه.

10. السكان الراغبين فى العودة يحصلون على 30 ألف جنيه بدل إيجار لحين انتهاء المشروع.