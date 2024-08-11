اليوم السابع
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تفاصيل مشروع مدينة الأمل الجديدة شرق القاهرة

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:00 ص
تفاصيل مشروع مدينة الأمل الجديدة شرق القاهرة محافظة القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة مشروع مدينة الأمل الجديدة بحى شرق مدينة نصر ، وذلك ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة، وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع.

1. يتم تنفيذ مشروع مدينة الأمل الجديدة بمنطقة عزبة الهجانة.

2. المشروع مقرر إقامته على مساحة 10 أفدنة .

3. سيكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة .

4. سيتم إقامة 22 عقارا سكنيا داخل المدينة .

5. المدينة يتوافر بها كل الخدمات والمرافق .

6. تم إتاحة أكثر من رغبة لتعويض المواطنين مادية أو العودة للمنطقة بعد التطوير.

7. يتم إزالة 232 عقارا في عزبة الهجانة سابقا.

8. الإزالات تشمل 1166 وحدة سكنية و224 محلًا ومخزنًا و23 قطعة أرض فضاء.

9. سعر تعويض المتر السكني بـ5 آلاف جنيه.

10. السكان الراغبين فى العودة يحصلون على 30 ألف جنيه بدل إيجار لحين انتهاء المشروع.
 







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