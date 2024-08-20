حديقة سعد زغلول.. متنزه أهالى بورسعيد وزوارها وتقع فى منتصف المدينة.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الثلاثاء، من داخل حديقة سعد زغلول فى نطاق حى العرب بمحافظة بورسعيد، أحد الأماكن الترفيهية التى تتواجد بالمدينة.

تُعد مبادرة " حدائق بلا أسوار ثقافة بلا جدران" بمحافظة بورسعيد هى الأولى على مستوى مصر، فتحررت الحدائق العامة من أسوارها وفتحت جدرانها أمام المواطنين، وأصبحت قبلة للزائرين من أهالى المحافظة والمحافظات والبلدان الأخرى، ومنبرًا للثقافة والفعاليات المختلفة منذ إطلاقها فى عام 2016.

لم يتوقف قطار مبادرة "حدائق بلا أسوار" فى حى واحد فقط بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حى الزهور، لتصبح المحافظة إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق فى كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة "حدائق بلا أسوار".

ولم يتم فتح أسوار الحدائق فقط أمام المواطنين بل تم إقامة الندوات الثقافية والفعاليات الفنية والحفلات الغنائية فى مختلف المناسبات العامة فى تلك الحدائق، مثل مبادرة "كشك الأخلاق"، التى توجد وسط حديقة المنتزه إحدى الحدائق العامة فى شارع طرح البحر.

وجاءت أهم الحدائق التى تم تطويرها ورفع كفائتها فى بورسعيد بطابع تاريخى مميز هى : حديقة فريال التاريخية، حديقة المسلة "ميدان الشهداء"، حديقة التاريخ سابقا وساحة مصر حاليًا والمطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، حديقة سعد زغلول، وغيرها من الحدائق الأخري.

وتقع حديقة سعد زغلول، فى منتصف المدينة بنطاق حى العرب، وبها تمثال لسعد باشا زغلول والعديد من الأشجار والزهور والورود ذات الألوان الزاهية.