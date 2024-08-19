محافظ بورسعيد يناقش آليات إنشاء "مركز خدمات مصر" مع وفد من وزارة التخطيط

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، مسئولى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، وذلك لاستعراض مستجدات العمل فى تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بحضور الدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكرى السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ لشئون الأحياء، والعميد محمد عبد العظيم مدير مشروع تكامل البنية المعلوماتية بوزارة التخطيط، ودكتور احمد حلمى من وزارة التخطيط ومديرى إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية وحماية الأملاك.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الموقف التنفيذى فى استكمال أعمال إنشاء منظومة " البنية المعلوماتية المكانية " ببورسعيد، فى ظل مشروع التحول الرقمي، حيث كانت محافظة بورسعيد من أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق المنظومة الرقمية وتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.

وأعرب المحافظ، عن فخره بكون بورسعيد، تأتى فى صدارة المحافظات فى تطبيق " منظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، والتى كانت منبثقة من منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن بورسعيد تعد محافظة رائدة فى عدد من المجالات، لافتا إلى تقديم كامل الدعم والتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والجهات المختصة، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية.

واستعرض العميد محمد عبد العظيم، مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، وفى مقدمتها وجود نظام تخطيط قومى متكامل، وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، وحسن استخدام الموارد، وأشار إلى موقف البيانات المكانية على مستوى الدولة قبل تنفيذ المشروع، حيث أن أغلب الجهات الحكومية كان لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها، فضلاً عن تفاوت مستويات واشتراطات تأمين المعلومات لدى كل جهة.

كما عرض" مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط"، مشروعات التعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة التخطيط، ضمن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، وأشار إلى أهداف تطوير الخدمات الحكومية والتى تتمثل فى زيادة فاعلية الحكومة فى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوفير رؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الدخل القومى وترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن محاور تطوير الخدمات الحكومية تتمثل فى خدمات المحليات، خدمات المجتمعات العمرانية الجديدة، الخدمات والمبادرات الصحية، محور تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة، المراكز التكنولوجية المتنقلة، مراكز خدمات مصر، والمحور الثالث يتعلق بتطوير البنية المعلوماتية ويتضمن مشروع تكامل البينة المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح العميد محمد عبد العظيم مدير مشروع البنية المعلوماتية المكانية بالوزارة، أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (لمنظومة التخطيط المصرية)، تتم بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والمحافظات، مشيرٱ أنها منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومى والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وتتضمن المنظومة اتاحة جميع التقارير المكانية مثل تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية، وغيرها.

و أكد أنه تم تطوير أكثر من 5000 جهة تم ميكنتها فى بورسعيد، من خلال المشروع، ومنها تطوير المنظومة الصحية، ومنظومة التطعيمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومى لهيئة النيابة الإدارية، وتطوير خدمات المحليات والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء وتراخيص الهدم وتراخيص المحلات التجارية والإعلانات، إلى جانب بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى فى إنشاء مركز خدمات مصر، والذى يهدف لتوفير مركز حكومى يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، حيث وجه محافظ بورسعيد بإجراء التنسيقات مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لوزارة التخطيط، لسرعة إنشاء المركز.

كما استمع المحافظ، لشرح من مدير إدارة المتغيرات المكانية حول آليات العمل بمنظومة البنية المعلوماتية المكانية والتى تنفذها محافظة بورسعيد مع عدد من الجهات المعنية، وتتجزأ لـ٣ وحدات تشمل المتغيرات المكانية، والبيانات المكانية، ومتابعة المشروعات، كما تم استعراض خطة العمل والتنسيقات الجارية لاستكمال المنظومة.

من جانبهم، وجه مسئولو مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، الشكر لمحافظ بورسعيد، على تقديم الدعم لاستكمال تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية المكانية، والتعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من أعمال المنظومة فى أقرب وقت، حتى تصبح محافظة بورسعيد فى مقدمة المحافظات التى قامت بإنشاء منظومة البنية المعلوماتية المكانية.