تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى القطن

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس .

وتبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة من محصول القطن تبلغ 311 ألف فدان على مستوى الجمهورية هذه المساحة يوجد منها مساحة 70584 فدانا هي عبارة عن مساحة أقطان الإكثار المخصصة لإنتاج التقاوى اللازمة لزراعة كافة المساحات المستهدفة العام القادم وهذه المساحة تقسم على 7 أصناف رئيسية موجودة على الخريطة الصنفية للقطن في مصر و هذه الاصناف بالترتيب هي اكسترا جيزة 92 نحو 1520 فدانا وسوبر جيزة 97 بلغت 7161 فدانا ومساحة الصنف سوبر جيزة 94 قد بلغت 30153 فدانا وسوبر جيزة 86 بلغت 14714 فدانا في حين أن مساحة الصنف جيزة 95 قد بلغت 12400 فدان بينما مساحة الصنف جيزة 98 بلغت 667 فدانا، وهذه المساحات يمكنها إنتاج تقاوي تكفي جميع المساحات المستهدفة للزراعة في الموسم القادم وأن الحالة العامة للزراعات على مستوى الجمهورية جيدة والنباتات تنمو بصوره جيده ويبشر الوضع العام بمحصول جيد.

وتمثلت التوصيات في الآتي:



1- إحكام الري خلال هذه الفترة.

2-في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.

3- عدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.

4- يراعى أن تكون آخر رية ( الفطام ) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 – 20%.