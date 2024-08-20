أمراض الكبد عند الأطفال.. الحالات الأكثر شيوعا وكيفية تقليل مخاطرها

كتب حسام الشقويرى

تحدث أغلب أمراض الكبد بين سن الأربعين والخمسين، حيث يؤثر التقدم في السن بشكل كبير على مخاطر إصابة الشخص بأمراض الكبد المختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومرض الكبد الكحولي، والتهاب الكبد الوبائي سي، ومع ذلك، لا يعني هذا أن الشباب أو الأطفال لا يمكن أن يصابوا بأمراض الكبد، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أمراض الكبد لدى الأطفال هى مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الكبد، وهذه الحالات يمكن أن تنتج عن عوامل وراثية أو أيضية أو معدية أو مناعية ذاتية.

أمراض الكبد الشائعة عند الأطفال

انسداد القناة الصفراوية.. مرض نادر يحدث فيه انسداد أو غياب القنوات الصفراوية، مما يؤدي إلى تلف الكبد وتليف الكبد، وعادة ما يظهر في الأسابيع القليلة الأولى من الحياة.

التهاب الكبد.. تترجم هذه الحالة إلى التهاب الكبد الناجم عن العدوى الفيروسية (مثل التهاب الكبد A و B و C)، أو حالات المناعة الذاتية، أو التسمم الدوائي.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).. أصبحت هذه الحالة الكبدية شائعة بشكل متزايد لدى الأطفال بسبب ارتفاع معدلات السمنة، حيث تنطوي على تراكم الدهون في خلايا الكبد، مما قد يؤدي إلى الالتهاب والتندب.

مرض ويلسون.. هو اضطراب وراثي يسبب تراكمًا مفرطًا للنحاس، مما يؤدي إلى إتلاف الكبد والأعضاء الأخرى.

متلازمة ألاجيل.. هي حالة وراثية تؤثر على القنوات الصفراوية والقلب والعينين والعظام، مما يسبب أمراض الكبد المزمنة.

أعراض أمراض الكبد عند الأطفال

الأعراض الشائعة لأمراض الكبد عند الأطفال

اليرقان

ألم البطن

تورم الساق

البول الداكن والبراز الشاحب

تعب

فقدان الشهية وفقدان الوزن

حكة في الجلد

الغثيان والقيء

كيفية تقليل المخاطر

بعض التدابير التي يجب عليك اتخاذها..

الزيارات الروتينية لطبيب الأطفال ضرورية للكشف المبكر عن المشكلات المحتملة.

الكشف المبكر عن الاضطرابات الأيضية أو الوراثية.

الحد من التعرض للمواد الكيميائية والأدوية الضارة.

تعزيز النشاط البدني المنتظم للحفاظ على وزن صحي.

تشجيع اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

تأكد من أن التطعيمات ضد التهاب الكبد A و B محدثة.