وكيل معهد المحاصيل الحقلية: وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الأرز

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مجاهد حلمي عمار أستاذ تربية الأرز ووكيل معهد المحاصيل الحقلية إننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، من الأرز بما يلبي احتياجاتنا ويغطي متطلبات تواجد الجاليات الأخرى فى مصر.

وأضاف أن إجمالي المساحة المنزرعة بـ محصول الأرز تصل إلى 1.3 مليون فدان، تتراوح إنتاجيتها بين 6 ملايين طن شعير، أو ما يزيد عن 5 ملايين طن بعد التبييض، ونحن نحتاج 3.5 إلى 4 ملايين طنًا فقط لتلبية احتياجاتنا.

أوضح أننا نزرع صنفين أساسيين، الأول معروف اصطلاحًا باسم "الياباني" وهو الحبة القصيرة العريضة، فيما يعرف النوع الثاني بـ"الهندي اليابانى" وحبته رفيعة وقصيرة.

وتابع أن أصناف الأرز الهندي التي يتم إنتاجها، أبرزها "جيزة 181 و182" وهما من الأصناف ذات الحبة الطويلة، علاوة على صنف "الياسمين المصري" وهو من الأصناف متوسطة الطول ذات الرائحة العطرية.

وأكد أنه يتم مراعاة معايير ومواصفات الجودة التي تتماشى مع الذوق العام للمستهلك المصري، عند إنتاج الأصناف الجديدة، مع التأكد من ارتفاع معدلات إنتاجيتها وتحملها لتداعيات التغيرات المناخية وقلة احتياجاتها المائية.