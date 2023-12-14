"التموين" تعلن عن ممارسة لاستيراد الأرز الهندى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصول خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 و / أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري فى حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري كما يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023.