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صور.. وكيل "زراعة الغربية" يجتمع بأعضاء الحملة القومية لمحصول الأرز بالغربية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:13 م
صور.. وكيل "زراعة الغربية" يجتمع بأعضاء الحملة القومية لمحصول الأرز بالغربية لقاء وكيل زراعة الغربية بأساتذة تربية الأرز بمركز بحوث الأرز بسخا
الغربية - مصطفى عادل
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كشف المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إن عدد من أساتذة تربية الأرز بمركز بحوث الأرز بسخا، اكتشفوا إن صنف سخا 107 و 108 من الأصناف عالية الإنتاج، ويتحمل الجفاف ومقاوم للأمراض، علاوة على عدم إصابة المحصول باللفحة وهى من الأصناف الجافة التى تزرع فى نهاية الترع، نظرا لقلة المياه فى تلك المنطقة.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الأول للحملة القومية لمحصول الأرز الذى عقد بمديرية الزراعة بالغربية لتدريب المزارعين على كيفية مراجعة الظروف المعاكسة لمحصول الأرز بحضور الدكتور محمد حسن المالكى استاذ التربية بمركز بحوث الأرز بسخا والدكتور إسماعيل الرفاعى رئيس الحملة القومية للأرز بالغربية والمهندس إيهاب عز العرب بالإدارة المركزية للإرشاد. 

وأضاف "عبدالجواد" إن ذلك الصنف ذو حبة عريضه وله صفات طهى ممتازة، مشيراً إن جميع أصناف تقاوى الأرز متواجدة بالجمعيات والمراكز.

وأضاف إن الحملة القومية للأرز ترشد الفلاحين إن الالتزام بالتوصيات الفنية تهدف إلى حصول الفلاح على أعلى إنتاج وربح، مشددا على المهندسين بالجمعيات الزراعية على التواجد داخل الحقول باستمرار.

وأهاب عبد الجواد بالفلاحين بضرورة التزامهم بالدورة الزراعية.


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