هل قلة تناول الطعام تخلصك من الوزن الزائد؟ نتائج عكسية لا تتوقعها

كتبت فاطمة ياسر

يلجأ البعض لعدم تناول الطعام للتخلص من الوزن الزائد، ولكن هذا ليس هو الحل الصحي، فيقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. بعض الأسباب التي تجعل تناول كمية أقل من الطعام لا يساهم في إنقاص الوزن.

أوضح التقرير أنه عندما تقلل بشكل كبير من كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فقد يدخل جسمك في "وضع المجاعة"، ويعمل هذا الوضع على إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك للحفاظ على مخازن الدهون، مما يجعل من الصعب فقدان الوزن، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى زيادة الوزن حيث يصبح الجسم أكثر كفاءة في تخزين الطاقة التي يتلقاها".

وقدم التقرير بعض الأسباب وراء أن تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يكون له آثار عكسية على فقدان الوزن :

فقدان العضلات:

إن تناول سعرات حرارية قليلة جدًا قد يؤدي أيضًا إلى فقدان العضلات. تحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر في حالة الراحة من الأنسجة الدهنية، لذا فإن فقدان كتلة العضلات قد يؤدي إلى انخفاض معدل الأيض الإجمالي. هذا الانخفاض في التمثيل الغذائي يعني أنك تحرق سعرات حرارية أقل طوال اليوم، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة وزيادة الوزن أكثر احتمالية.

نقص العناصر الغذائية الأساسية:

غالبًا ما تفتقر الأنظمة الغذائية المقيدة إلى العناصر الغذائية الأساسية، مما قد يؤدي إلى تعطيل الوظائف الجسدية الطبيعية. يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى اختلال التوازن الهرموني، وخاصة في الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع، مثل الغريلين واللبتين. يمكن أن يؤدي اختلال التوازن في هذه الهرمونات إلى زيادة الشعور بالجوع والتسبب في الإفراط في تناول الطعام أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يساهم بشكل أكبر في زيادة الوزن.

زيادة إنتاج الكورتيزول:

قد يكون اتباع نظام غذائي صارم مرهقًا عقليًا وعاطفيًا. ويؤدي هذا الإجهاد إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بزيادة الوزن، وخاصة في منطقة البطن. ويمكن أن تدفع مستويات الكورتيزول المرتفعة الجسم إلى تخزين الدهون، وخاصة الدهون الحشوية.

التوليد الحراري التكيفي:

التوليد الحراري التكيفي هو عملية يقوم فيها الجسم بخفض إنفاقه من الطاقة أكثر من المتوقع بناءً على السعرات الحرارية المتناولة. هذه آلية حماية أخرى ضد المجاعة، لكنها يمكن أن تخفف من جهود إنقاص الوزن.