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"جمرك" الإسكندرية يغلق منشأة تجارية بدون ترخيص لإضرارها بالبيئة (صور)

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:15 م
"جمرك" الإسكندرية يغلق منشأة تجارية بدون ترخيص لإضرارها بالبيئة (صور) إغلاق ورشة دهان فى حى الجمرك بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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أغلق حى الجمرك فى الإسكندرية ورشة ومخزن دهان، بعد فحص الأمن الصناعى، والتأكد من إضراره بالبيئة فضلا عن عمله بدون ترخيص، وحرر محضرا بالواقعة عقب حملته المشتركة مع قسم شرطة الجمرك.
 
جاءت تلك التحركات استجابة لشكاوى المواطنين خلال لقاء جماهيرى مع رئيس حى الجمرك خلال الأسبوع السابق، بشأن تضرر منطقة زاوية شلتوت من ورشة دهان معادن ومخزن يحتوى على مواد شديدة الاشتعال وتمثل خطورة على البيئة. وكلفت رئيسة الحى إدارة رخص المحلات بدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى.
 
وبعد الدراسة ومعاينة المنشأة التجارية، وُجد أنها عبارة عن ورشة دهان معادن بالنيكل، تنتج عنها أبخرة ومواد ضارة بالبيئة، تؤثر على السكان، كما يحوى المخزن الخاص بالورشة الكائن فى الدور الأول من العقار مواد تُسبّب خطورة. وقد جرى تنفيذ قرار الإغلاق بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، ومسؤولى إدارتى رخص المحلات والمتابعة الميدانية.
 
وفى سياق آخر، أشرفت رئيس حى الجمرك، وإدارة الكهرباء وقطاع إضاءة وسط، على أعمال صيانة الكشافات وإنارتها، وربط الأرضى المقطوع بالشبكة، وإنارة الكشافات المطفأة، إضافة إلى المرور على الكورنيش وعمل الصيانة اللازمة لأبراج الكورنيش، وعزل وتأمين الكابلات للأعمدة فى طريق الكورنيش بداية من المنشية حتى رأس التين.
 
جمرك الاسكندرية يغلق منشأة تجارية لإدارتها بدون ترخيص وإضرارها بالبيئة (1)
جمرك الإسكندرية يغلق منشأة تجارية لإدارتها بدون ترخيص

جمرك الاسكندرية يغلق منشأة تجارية لإدارتها بدون ترخيص وإضرارها بالبيئة (2)
إغلاق مخزن وورشة دهان

جمرك الاسكندرية يغلق منشأة تجارية لإدارتها بدون ترخيص وإضرارها بالبيئة (3)
جمرك الإسكندرية يغلق منشأة تجارية بدون ترخيص

جمرك الاسكندرية يغلق منشأة تجارية لإدارتها بدون ترخيص وإضرارها بالبيئة (4)
إغلاق ورشة دهان بحى الجمرك
 

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