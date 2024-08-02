محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة مستلزمات طبية لدعم المستشفيات والقطاع الصحى

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تسليم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية إلى مديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة، وذلك في استجابة سريعة وتدخل من المحافظ لسد العجز فى بعض الأدوية، ومواجهة الطلب المتزايد على المستلزمات الطبية بالمستشفيات، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ،والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي ،والدكتور أحمد سيد ،والدكتور عصام نبيل وكيلاً المديرية والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجى بالمديرية.

وحرص المحافظ ،على متابعة استلام كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والتي تتضمن بعض احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات موجهًا بتشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على تسليم المستلزمات الطبية إلى المستشفيات والوحدات الصحية وبعض عيادات التأمين الصحى بالمحافظة بصفة رسمية، حرصاً على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلاً على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية، والمستلزمات الطبية، لسد احتياجات بعض المستشفيات من الأدوية، وذلك خلال جولاته المستمرة الصباحية والمسائية على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلاً عن بعض عيادات التأمين الصحي واستماعه لشكوى بعض المواطنين والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بوجود نقص فى بعض أنواع الأدوية والمستلزمات وعلى الفور تدخل المحافظ وقرر دعم المحافظة بشحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والتي وصلت منها شحنات كبيرة على يومين على أن تتوالى وصول كميات أخرى من المستلزمات الطبية والأدوية خلال الأيام القادمة وذلك استكمالاً لدور الدولة لدعم القطاع الصحى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.