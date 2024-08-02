اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط

الجمعة، 02 أغسطس 2024 12:53 م
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمنفلوط محافظ أسيوط خلال الجولة
أسيوط - هيثم البدرى

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أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة مسائية بعد منتصف الليل تفقد خلالها مستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمركز منفلوط لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على انتظام سير العمل بالمستشفى والأطقم الطبية العاملة بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومعرفة الاحتياجات الفعلية للمستشفى على أرض الواقع وتقديم الدعم لها رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط الاستقبال العام والطوارئ ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والامصال، فضلاً عن والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى مشيراً إلى على ضرورة متابعة كافة الاحتياجات والاهتمام بتوفيرها.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض بالتواجد فى أماكن عملهم لاستقبال جميع الحالات في أى وقت، مؤكداً علي استمرار جولاته الميدانية المفاجئة علي كافة المنشآت الصحية، لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمترددين عليها والاستمرار في خدمة المواطن الأسيوطي الذي سيظل له أولوية أولي ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية.







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