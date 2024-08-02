كيف يمكن للنظام الغذائي أن يساعد في منع الأورام الليفية في الرحم؟

كتبت إيناس البنا

الأورام الليفية الرحمية وهي أورام غير سرطانية تتطور في الرحم وتتكون من خلايا العضلات الملساء والنسيج الضام الليفي وتصل نسبة النساء في سن الإنجاب المعرضات لخطر الإصابة إلى 70%.

وفقا لموقع "womenhealth"، تختلف الأورام الليفية الرحمية في الحجم والشكل والموقع، ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية، وآلام الحوض، والتبول المتكرر، والإمساك والعقم أو الإجهاض.

ولكن هل يؤثر النظام الغذائي على تطور الأورام الليفية، أكد التقرير أن هناك عناصر غذائية يمكن أن تساعد حقًا في تقليل المخاطر، ويوصى بالتأكد من عدم إصابتك بنقص فيتامين د، حيث يرتبط نقصه بتطور الأورام الليفية.

الفيتامينات A وC وE، وهي مضادات أكسدة قوية، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر، ويقترح التقرير تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركمين والشاي الأخضر لتقليل المخاطر بشكل أكبر.

أيضا تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية، فالمواد الكيميائية النباتية الموجودة في هذه الأطعمة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتكاثر ومضادة للتليف ومضادة للأوعية الدموية.

يجب الحد من أو تجنب الأطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع (GI)، لأنها قد تعزز نمو الورم عن طريق زيادة مستويات عامل النمو المشابه للأنسولين وتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ، ج، هـ، مثل الكاروتينات، لتقليل حجم الورم وقمع نمو الخلايا، تعمل هذه الفيتامينات على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

احصل على كمية كافية من فيتامين د، لأنه يمنع نمو الأورام الليفية، ويحفز موت الخلايا، ويمنع التليف، يساعد شرب الشاي الأخضر، في منع كل مرحلة من مراحل نمو الورم.

أدرجي الكركمين، المادة الفعالة في الكركم، في نظامك الغذائي. فهو يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان وتنظيم المناعة، مما يحارب الأورام الليفية على المستوى الجزيئي.