أعراض وأسباب الورم الليفى الرحمى

كتبت نهير عبد النبى

الأورام الليفية الرحمية هي أورام غير سرطانية في الرحم والتي غالبًا ما تظهر خلال سنوات الإنجاب، لا ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرحم وفي الغالب لا تتحول إلى سرطان أبدًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تتراوح أحجام الأورام الليفية ما بين حجم البذرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية، إلى كتل ضخمة يمكن أن تشوه الرحم وتوسعه ويمكن أن يكون لديك ورم ليفي واحد أو عدة أورام ليفية، في الحالات القصوى، ويمكن للأورام الليفية المتعددة توسيع الرحم لدرجة أن يصل إلى القفص الصدري مسببًا زيادة الوزن.

وتصاب العديد من النساء بالأورام الليفية الرحمية في وقت ما خلال حياتهن، ولكنك قد لا تدرين أن لديك أورامًا ليفية رحِمية لأنها غالبًا لا تسبب أي أعراض، وقد يكتشف طبيبك الأورام الليفية بالصدفة أثناء فحص الحوض أو إجراء تصوير فوق صوتي خلال الحمل.

أعراض الأورام الليفية الرحمية - نزف الدم الغزير خلال الحيض

- تمتد فترة الحيض لأكثر من أسبوع

- ضغط أو ألم في الحوض

- كثرة التبول

- تفريغ صعب للمثانة

- الإمساك

- ألم في الظهر أو الساقين

- ألم في الحوض لا يزول

- انخفاض تَعداد خلايا الدم الحمراء بشكل غير مبرر (فقر الدم)

عوامل الخطر هناك عدد قليل من عوامل الخطر المعروفة التي تسبب الإصابة بالأورام الليفية الرحمية، بخلاف كونكِ امرأة في سن الإنجاب، وتتضمن العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على الإصابة بالورم الليفي ما يلي:

- الوراثة: إذا أصيبت والدتكِ أو أختكِ بالأورام الليفية، فأنتِ معرَّضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بها.

- عوامل أخرى: يؤدي بداء الحيض في سن مبكرة، والسمنة، ونقص فيتامين D، واتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء ويحتوي على قدر أقل من الخضراوات الخضراء والفاكهة والحليب ومشتقاته، إلى زيادة خطورة الإصابة بالأورام الليفية.

على الرغم من استمرار الباحثين في دراسة أسباب الأورام الليفية، فلم يتوفر لهم سوى القليل من الأدلة العلمية بشأن كيفية الوقاية منها، قد لا تكون الوقاية من الأورام الليفية الرحمية ممكنة، إلا أن ما يحتاج إلى العلاج هو نسبة قليلة منها.

ولكن يمكن تقليل مخاطر الإصابة بالأورام الليفية باتباع خيارات نمط حياة صحي، مثل الحفاظ على وزن صحي وتناوُل الفاكهة والخضراوات، تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى احتمالية ارتباط استخدام موانع الحمل الهرمونية بانخفاض خطورة الإصابة بالأورام الليفية.