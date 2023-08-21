كيف تعالج الحموضة؟.. جوز الهند والكمون الأفضل

كتب – حسام الشقويرى

ارتداد الحمض هو حالة تتميز بالحموضة المعوية التي نشعر بها حول منطقة أسفل الصدر، وتحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى أنبوب الطعام، وأكثر أعراض الارتجاع الحمضي شيوعًا هو الإحساس بالحرقان في الصدر أو الألم، بينما يعاني معظم الناس من الألم، فإنهم لا يدركون أن خيارات نمط الحياة السيئة هي السبب الرئيسي وراء الحموضة، ويمكن السيطرة عليها، بتغييرات في نمط الحياة وفقًا لما نشره موقع healthifyme

العلاج

وتوفر العلاجات المنزلية البسيطة راحة سريعة في مشاكل الحموضة ويمكنها أيضًا علاجها تمامًا.

1- حليب بارد

يوفر شرب الحليب البارد راحة كبيرة في الحموضة، الحليب غني بالكالسيوم ويمنع تراكم الأحماض في المعدة.

2 - ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات، والتي بدورها توازن إنتاج الحمض المفرط.

3 - بذور الكمون الأسود

امضغ بعض بذور الكمون مباشرة أو أغلى ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء واشربها، تمنع بذور الكمون الأسود الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والغثيان والانتفاخ والإمساك وما إلى ذلك.

4 - الشمر

تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ للتخلص الفوري من الحموضة وحرقة المعدة، كما يحسن الشمر الهضم ويمنع الغازات والانتفاخ.

5 - الماء الفاتر

اشرب الماء الفاتر على معدة فارغة في الصباح وعند النوم. يعزز الهضم. بعد ذلك، يساعد هذا في تخفيف الحموضة وأعراضها.

6 - الهيل

امضغ حبة هيل كل يوم للتخلص من الحموضة وعسر الهضم ومشاكل المعدة.

7 - عصير بطيخ

اشرب كوبًا من عصير البطيخ يوميًا للتخفيف الفوري من الحموضة وحرقة المعدة.

8 - اللبن

اللبن الخاثر غني بحمض اللاكتيك الذي يهدئ المعدة ويطبيع الحموضة، اشرب كوبًا من اللبن الرائب مع قليل من الفلفل الأسود والكزبرة للتخفيف الفوري من الحموضة.

9 - الزنجبيل

يساعد مضغ قطعة من الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها. كما أنه يحسن الهضم.

10 - القرنفل

ضع قطعة من القرنفل في فمك وابتلع عصارتها. يساعد القرنفل على تخفيف الحموضة وتهيج المعدة وعسر الهضم والغثيان.

11 - الموز

يحيد الموز الحموضة ويهدئ المعدة. استهلك الحليب والموز معًا لمنع الحموضة.