ضبط 25 سيارة سرفيس مخالفة لتعريفة الركوب المقررة فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 25 سيارة سرفيس (ميكروباص)، تقوم بتقسيم الطريق والحصول على أجرة أعلى من التعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم ومشعل والمريوطية، مؤكدة تطبيق الغرامات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف، مشيرًا إلى أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01016050453.