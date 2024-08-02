اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:24 ص
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بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق

الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:00 ص
بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق الدواجن- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الجمعة بعد ارتفاع بشكل ملحوظ أمس، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 75 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذبا واضحا بعد هبوط ملحوظ منتصف الشهر الجاري ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارا عند  142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضي أدنى مستويات لها منذ شهرين  تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها قبل أن تعاود الصعود إلي 75 جنيها.

 


 







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