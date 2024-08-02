أسباب ومضاعفات العدوى الجلدية للأطفال فى الصيف وطرق العلاج

كتبت مروة محمود الياس

العدوى البكتيرية لها الكثير من الأسباب مثلما أوضحت الدكتورة نهال الرفاعي أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والتي أكدت أن بعض البثور الممتلئة التى تظهر على وجه الطفل وفى أماكن من جسمه، تصيبه نتيجة عدوى، ممكن أن تكون على سبيل المثال من حمامات السباحة، يمكن أن تسبب عدوى بكتيرية لبعض الأطفال نتيجة نقل العدوى من شخص إلى آخر.

تابعت أن العدوى البكتيرية قد تكون أعراضها الجلدية على شكل ظهور حبوب أو مجموعة من الدمامل على سطح الجلد خاصة في منطقة الوجه وقد تصل إلى مناطق أخرى في الجسم مثل الظهر وغيره من الأماكن.

هذه العدوى البكتيرية تكون شديدة التاثير وتختلف تأثيراتها من حالة إلى أخرى، تسبب ظهور هذه البثور المؤلمة كما أنها قد تتسبب في انتشار سريع لهذه البثور وهو ما يجب إيقافه من خلال العرض على مختص ووصف الأدوية المناسبة لإيقاف هذه العدوى السريعة، وقد تسبب تورمات وانتفاخات في أماكن هذه الدمامل أيضا وما حوله.

نصحت أستاذة طب الأطفال بضرورة الاهتمام بتشخيص هذه الحالة وعلاجها مبكرا وعدم إهمالها خوفا من زحف هذه البثور إلى أماكن داخلية في الجسم يصعب حينها التعامل معها، كما أوضحت أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى فلا تتشابه العلاجات في حالتين معا، للعلاج من خلال المضادات الحيوية في أي شكل من أشكالها كما قد يدخل الكورتيزون في علاج بعض تلك الحالات دون غيرها.

ونصحت أستاذ طب الأطفال بضرورة الاهتمام بعدم نزول الأطفال لحمامات السباحة، إلا إذا كانت نظيفة، للحفاظ على الجسم من العدوى والمشكلات الجلدية، والبكتيرية أيضا والاهتمام بالبعد عن منابع العدوى وغسيل اليدين جيدا.