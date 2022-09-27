6 أشياء غريبة تحدثها حمامات السباحة.. منها تلف الشعر ورائحة غير محببة للجلد

كتبت إيناس البنا

ممارسة السباحة بشكل منتظم، يضمن تمرينًا مهما لكامل الجسم والصحة العامة له . وفقًا لدراسة نُشرت في Bio-Medical Engineering ، فإن السباحة المعتدلة الكثافة لمدة 8 أسابيع تقريبًا يمكن أن يكون لها فوائد مذهلة على جسمك خاصة على تصلب الشرايين والضغط الانقباضي ونسبة الدهون في الجسم، كل من أمراض القلب والسباحة المشار إليها يمكن أن تفيد بشكل كبير الأشخاص المعرضين لها.

ومع ذلك، يمكن أن يكون للسباحة أيضًا بعض التأثيرات الغريبة على جسمك ، بدءًا من الشعر الأخضر (إذا كنت تسبح في مسبح مكلور) إلى تجعد أصابع اليدين والقدمين، أي من هذه المشاكل المتعلقة بالسباحة يجب أن تقلق بشأنها؟ والأهم - كيف يمكنك إصلاحها أو تجنبها؟

6 أشياء غريبة يفعلها السباحة لجسدك



بصرف النظر عن جميع الفوائد الصحية ، يمكن أن تكون السباحة أيضًا مريحة للغاية ، ولكن هل تعلم أن السباحة يمكن أن تؤثر أيضًا على جسمك وشعرك وجلدك بهذه الطرق التالية؟

تلف الشعر



تحتوي حمامات السباحة على الكثير من الكلور في الماء لقتل الجراثيم، يمكن أن يكون هذا ضارًا جدًا لشعرك، يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر وجفافه وجعله هشًا ومتطايرًا، إذا كان شعرك فاتح اللون، فإن التعرض للكلور يمكن أن يغير لون شعرك أيضًا، طريقة واحدة لتقليل شدة هذه الآثار هي غسل شعرك قبل الذهاب إلى حمام السباحة وبعده أيضًا.

بشرة كريهة الرائحة



الجلد ذو الرائحة الكريهة مشكلة شائعة أخرى يواجهها السباحون المنتظمون، هذه الرائحة هي أيضا بسبب المياه المحتوية على الكلور، يعطي مزيج الكلور والماء رائحة مميزة جدًا تزداد قوة في حالة اختلاطها بالفيروسات أو البكتيريا أوالكائنات الحية الدقيقة الأخرى الموجودة في المسبح، عندما يتعرض جسمك لها ، تبدأ بشرتك أيضًا برائحة غريبة.

مشاكل الركبة



تتمتع السباحة بسمعة طيبة لكونها سهلة على المفاصل، مع بناء قوة الجسم بالكامل وقدرة القلب والأوعية الدموية التي لا تقبل المنافسة، ولكن كما هو الحال مع أي نشاط يتطلب حركة متكررة ، يمكن أن تحدث إصابات ناتجة عن فرط النشاط، أظهرت الأبحاث أن السباحة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب التهابًا في داخل الركبتين، تُعرف الإصابة بركبة السباح ، وغالبًا ما تحدث عند من يسبحون بسباحة الصدر.

ارتفاع درجة الحرارة



ارتفاع الحرارة مشكلة أخرى تنشأ بسبب السباحة، تشمل بعض المخاطر المحتملة الإرهاق الحراري ، والتشنجات الحرارية ، والإجهاد الحراري ، والتشنجات الحرارية ، والطفح الجلدي ، وكذلك ضربة الشمس، يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى أشكال خطيرة من المشاكل مثل ضربة الشمس والإرهاق. في بعض الأحيان يمكن أن تكون قاتلة.

أصابع اليدين والقدمين



إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الماء المعالج بالكلور، فقد تبدأ بشرتك بالتجعد وتبدو مثل الزبيب، وهذا ما يسمى أيضًا جلد الزبيب وأصابع القدم، سيزداد هذا سوءًا إذا بقيت في الماء لفترة طويلة.

مخاطر الإصابة بالعدوى



في أي وقت تشارك فيه الماء مع أشخاص آخرين، فإنك تخاطر بالتقاط جرثومة، إذا لم يتم الحفاظ على مستويات الكلور ودرجة الحموضة في حمام السباحة، أو كان هناك اكتظاظ ، فمن المحتمل أن تصاب بمرض إسهال مزعج، ما يمكن أن يحدث ، حتى في حمامات السباحة التي يتم صيانتها بشكل صحيح، هو أن مياه البركة تبقى في أذنك لفترة طويلة، مما يسمح للجراثيم بالتفاقم، مما يؤدي إلى حالة مؤلمة تعرف باسم أذن السباح.