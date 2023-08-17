إزاى تحافظ على سلامة أطفالك فى حمام السباحة

كتبت ميرفت رشاد

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن المفاهيم الخاطئة حول الغرق يمكن أن تؤدى إلى تخلي الناس عن حذرهم عند التواجد في حمام السباحة ، وفيما يلى أفضل تدابير الوقاية لمنع حدوث الغرق، وفقا لما نشره موقع "ahchealthenews".

في حين أن احتياطات السلامة مهمة، فإن أهم شيء هو وجود مراقب للمياه بالقرب من الأطفال عندما يكونون في الماء، يعتقد الكثير من الناس أن الغرق عملية صاخبة ومرئية، لكن الناس لا يدركون مدى الهدوء الذي يمكن أن يكون عليه ومدى السرعة التي يمكن أن يحدث بها للأطفال، كما قالت الدكتورة ديانا بيرنس ، طبيبة الرعاية الحرجة للأطفال في مستشفى أدفوكيت للأطفال بأمريكا.

أحد النصائح التي يوصي بها بعض رجال الإنقاذ ومدربي السباحة هو تجنب ارتداء ملابس السباحة الزرقاء لطفلك، الفكرة هي أن الألوان الأكثر إشراقًا أو الأنماط الملونة قد تساعد في اكتشاف طفلك في وسط الحشد بسهولة أكبر ، قالت الدكتورة بيرنس إنه لا ضرر من تجربته كإجراء أمان إضافي، وتضيف أن أهم الاحتياطات هو أن تضع عينيك على طفلك في جميع الأوقات.

النصيحة الأولى هي الإشراف المباشر وهو وجود مراقب مياه مخصص لكل طفل أو طفلين يسبحون، يجب أن يكون هذا الشخص سباحًا قويًا ولديه خبرة في الماء ، من المهم دائمًا أن يكون لديك مراقب مياه معين بغض النظر عن حجم المجموعة ، حتى لو كنت في المنزل فقط.

إذا كان لديك حمام سباحة في فناء المنزل الخاص بك ، فتأكد من وجود حاجز حوله وأنه مغلق لمنع الطفل من التجول في الماء، إذا كان لديك حمام سباحة قابل للنفخ ، يجب إفراغه وتصريفه بعد كل استخدام.

يمكن أن تكون السباحة نشاطًا عائليًا ممتعًا وصحيًا ، لكن السباحة الآمنة هي المفتاح، توصي AAP بدروس السباحة للأطفال فوق سن واحدة ، إذا كان ذلك مناسبًا من الناحية الطبية.