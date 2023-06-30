تحسن وظائف المخ وتقوى الرئة.. اعرف فوائد السباحة

السباحة لها العديد من الفوائد، وخلال الاحتفال بعيد الأضحي يسعي الكثيرون للسفر ونزول حمامات السباحة والبحر، ولذا يقدم اليوم السابع أبرز وأهم الفوائد التي تحل علي الجسم نتيجة لممارسة السباحة، وفقا لموقع “verywellhealth”.
السباحة
كتبت فاطمة ياسر
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