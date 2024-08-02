اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 07:07 م
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أسامة الأزهرى يشارك فى المؤتمر الدولى التاسع لوزراء الأوقاف بمكة المكرمة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:41 م
أسامة الأزهرى يشارك فى المؤتمر الدولى التاسع لوزراء الأوقاف بمكة المكرمة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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يشارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وسيشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل.

 







مكة

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